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Экс-тренер сборной Крикунов назвал Россию хоккейной страной

Бывший главный тренер национальной команды Владимир Крикунов заявил , что Россия — это хоккейная страна. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

Крикунов: Россия — хоккейная страна, а что выиграл наш футбол?
© РИА Новости

По мнению специалиста, главное достижение российского футбола — это результаты домашнего чемпионата мира — 2018. Тогда в 1/8 финала национальная команда обыграла сборную Испании в серии послематчевых пенальти. Российский вратарь Игорь Акинфеев отразил два удара.

«Только хоккейная. Пусть в футбол играют больше, как и по всему миру. Но что наш футбол выиграл? Один пенальти, который наш вратарь Акинфеев отбил ногой? Когда это было? А говорят до сих пор», — заявил Крикунов.

По итогам турнира подопечные Станислава Черчесова дошли до четвертьфинала, где уступили команде Хорватии. Чемпионом стала Франция.

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