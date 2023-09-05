Крикунов: Россия — хоккейная страна, а что выиграл наш футбол?

Экс-тренер сборной Крикунов назвал Россию хоккейной страной
Бывший главный тренер национальной команды Владимир Крикунов заявил , что Россия — это хоккейная страна. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».
По мнению специалиста, главное достижение российского футбола — это результаты домашнего чемпионата мира — 2018. Тогда в 1/8 финала национальная команда обыграла сборную Испании в серии послематчевых пенальти. Российский вратарь Игорь Акинфеев отразил два удара.
«Только хоккейная. Пусть в футбол играют больше, как и по всему миру. Но что наш футбол выиграл? Один пенальти, который наш вратарь Акинфеев отбил ногой? Когда это было? А говорят до сих пор», — заявил Крикунов.
По итогам турнира подопечные Станислава Черчесова дошли до четвертьфинала, где уступили команде Хорватии. Чемпионом стала Франция.