ХК «Витязь» после разгрома возместит расходы фанатов на следующий матч

«На матч с ХК «Адмирал» действует промокод 0:7.



Вчерашний вечер сложился крайне неудачно для нашей команды. Но ваша поддержка на прошедшей игре была хороша! Ваши эмоции, ваш настрой и ваша преданность заслуживает большего.



Хоккейный клуб «Витязь» принял решение о возмещении финансовых расходов болельщиков, купивших билеты на матч 06.09 между командами ХК «Витязь» — ХК «Адмирал». Для тех болельщиков, кто ещё не приобрёл билет на матч с «Адмиралом», действует промокод «0:7». Он даст 100% скидку на матч.



Промокод действует при покупке на официальном сайте клуба и в кассе ЛД «Арена Балашиха». Только вместе, только вперёд!" — сообщается на официальном сайте «Витязя».