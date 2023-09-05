Экс-хоккеист удивился назначению бывшей теннисистки президентом клуба КХЛ

Экс-хоккеист сборной России удивился назначению бывшей теннисистки президентом клуба КХЛ
Экс-хоккеист сборной России Максим Сушинский прокомментировал новость о том, что президентом «Лады» станет бывшая теннисистка Анастасия Мыскина. Слова Сушинского передает Legalbet.
«Это точно не фейк? Если она будет функционером, а не касаться хоккейных операций, то почему нет. Если будет касаться хоккея, то ей не хватит опыта и понимания игры. Но должность президента подразумевает не хоккейные операции, а финансовую и маркетинговую деятельность, а также поддержание команды.
Я не уверен, что она будет лезть в сам хоккей. О чем она будет разговаривать по тактике игры с тренерами. Этого я не понимаю. И кого брать из хоккеистов в плане селекции. Мне это тяжело понять. Но как функционером — почему нет», — сказал Сушинский.
Мыскина, которая на сегодняшний момент занимает пост вице-президента Федерации тенниса России (ФТР), уже на протяжении нескольких лет входит в наблюдательный совет «Лады».
Теннисистка — бывшая вторая ракетка мира по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Мыскина победила на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») в 2004 году, став первой в истории теннисисткой из стран бывшего СССР, выигравшей турнир Большого шлема в женском одиночном разряде. Она — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2005); полуфиналистка одного турнира Большого шлема в миксте (Открытый чемпионат Франции — 2005). Она одержала победы на 15 турнирах WTA, десять из которых были в одиночном разряде. В составе сборной России она дважды завоевала Кубок Федерации — в 2004 и 2005 годах.
«Лада» после возвращения в КХЛ проиграла два стартовых матча — «Трактору» (1:2) и СКА (0:3).