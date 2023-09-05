Экс-хоккеист удивился назначению бывшей теннисистки президентом клуба КХЛ

«Это точно не фейк? Если она будет функционером, а не касаться хоккейных операций, то почему нет. Если будет касаться хоккея, то ей не хватит опыта и понимания игры. Но должность президента подразумевает не хоккейные операции, а финансовую и маркетинговую деятельность, а также поддержание команды.



Я не уверен, что она будет лезть в сам хоккей. О чем она будет разговаривать по тактике игры с тренерами. Этого я не понимаю. И кого брать из хоккеистов в плане селекции. Мне это тяжело понять. Но как функционером — почему нет», — сказал Сушинский.