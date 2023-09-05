СКА установил рекорд КХЛ

Вчера, 4 сентября СКА гостях обыграл «Ладу» во втором туре регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Тольятти завершилась со счетом 3:0.

Победа стала для петербургского клуба 500-й в КХЛ добытой в основное время. Для установки достижения СКА потребовалось 864 матча.

На втором месте по числу побед идет московский ЦСКА. На его счету 451 победа в основное время в КХЛ.

В прошлом году СКА под руководством главного тренера Романа Ротенберга выиграл Кубок Континента, набрав 105 очков в 68 матчах.

В Кубке Гагарина питерский клуб дошел до полуфинальной стадии, где проиграл ЦСКА со счетом 2:4 в серии.