Чешскому вратарю шайба попала в лицо, после чего он потерял сознание
Голкипер чешского клуба «Били Тигржи Либерец» Даниэль Крал потерял сознание поле попадания шайбы в голову во время контрольной встречи против швейцарского «Амбри-Пиотта». Об этом сообщает Sport Bild со ссылкой на официальный сайт клуба.
Бросок соперника пробил решетку маски вратаря. Шайба застряла между металлическими стойками и попала в скулу Кралу.
«Я потерял сознание на льду и позже ничего не мог видеть правым глазом. После того как ребята сняли с меня маску, я снова смог сориентироваться. Мне было очень страшно, я хотел убедиться, что с моим зрением всё в порядке», — сказал Крал.
Кралу 20 лет. Во время сезона-2022/2023 он вызывался в молодежную сборную Чехии.
Встреча между «Амбри-Пиоттом» и «Били Тигржи Либерец» завершилась победой швейцарской команды со счетом 3:1.