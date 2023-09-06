Агент оценил перспективы вратаря Федотова

Хоккейный агент Шуми Бабаев заявил, что вратарь ЦСКА Иван Федотов сможет вернуться на свой прежний уровень, так как у него есть все условия для тренировок.

«Сможет ли он вернуться на свой прежний уровень? Не вижу никаких проблем, люди пропускают и больше года. Кто-то и два года из-за травм не играет, а Федотов здоров. ЦСКА создал все условия для тренировок, всё будет хорошо. Не вижу никаких проблем», — приводит слова Бабаева Legalbet.

Федотов, подписавший контракт с ЦСКА летом 2023 года, целый год провел в армии, где проходил срочную службу. Там голкипер поддерживал игровую форму, тренируясь и играя матчи в составе армейской команды.

До службы в армии Федотов был основным голкипером сборной России. Вратарь защищал цвета национальной команды в том числе на Олимпийских играх 2022 года в Южной Кореи, где россияне завоевали серебряные медали.

Также летом 2022 года Федотов собирался продолжить карьеру в НХЛ, где подписал контракт с «Филадельфией Флайерз», однако так и не сыграл за пенсильванскую команду ни одного матча из-за армии.