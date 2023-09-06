Хабибулин высказался о работе главным тренером

Тренер вратарей нижегородского «Торпедо» Николай Хабибулин заявил, что на данный момент не видит себя в роли главного тренера какой либо команды.

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— Глядя на Игоря Ларионова, вы сами не задумывались о том, чтобы однажды попробовать себя в роли главного тренера?

— Думаю, нет. Для этого нужен определенный характер. Мне комфортнее иметь небольшую группу, допустим, вратарскую и больше говорить о том, что я хорошо знаю. Да, я поиграл в хоккей, многое знаю, но пока не могу сказать: мол, дайте мне команду, я построю тренировочный процесс. Пока это темный лес для меня.

— Так то вы и тренером вратарей работать не планировали…

— Не планировал, честно (улыбается). Но вот работаю, и мне нравится.

— Голкипер вообще может стать хорошим главным тренером?