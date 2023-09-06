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«Сибирь» проведет первый матч на новой арене в специальной форме в честь ее открытия

«Сибирь» проведет первый матч КХЛ на новой арене в специальной форме.

ХК «Сибирь» проведет первый матч на новой арене в специальной форме
© Sports.ru

Завтра клуб сыграет с «Барысом» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Завтрашний матч «Сибирь» сыграет в специальной форме, приуроченной к открытию новой арены в Новосибирске! ️

Володя Бутузов первым примерил свой комплект! » – говорится в телеграм-канале новосибирцев.

«Сибирь-Арена», вмещающая 10,5 тысячи зрителей, была открыта в августе. Она строилась с 2019 года.

Элементом дизайна новой формы стал узор фасада здания.