ХК «Сибирь» проведет первый матч на новой арене в специальной форме

«Сибирь» проведет первый матч на новой арене в специальной форме в честь ее открытия
«Сибирь» проведет первый матч КХЛ на новой арене в специальной форме.
Завтра клуб сыграет с «Барысом» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Завтрашний матч «Сибирь» сыграет в специальной форме, приуроченной к открытию новой арены в Новосибирске! ️
Володя Бутузов первым примерил свой комплект! » – говорится в телеграм-канале новосибирцев.
«Сибирь-Арена», вмещающая 10,5 тысячи зрителей, была открыта в августе. Она строилась с 2019 года.
Элементом дизайна новой формы стал узор фасада здания.
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