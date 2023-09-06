Фетисов: нам ИИХФ сегодня не указ

Фетисов — о деле Федотова: нам ИИХФ сегодня не указ, пусть они сами санкциями утираются
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о решении ИИХФ дисквалифицировать вратаря ЦСКА Ивана Федотова до конца 2023 года.
«Считаю, что наши внутренние интересы должны быть превыше всего. Ничего другого сказать не могу. Надо исходить из этого. Нам международная федерация сегодня не указ ни в каких отношениях.
Санкции ИИХФ? Пусть они сами ими утираются… Я исхожу из здравого смысла. Сегодня с ними нет никаких взаимоотношений, но есть антисанкционная политика нашего правительства, которое принимает решения. С другой стороны, президент нам говорит: нельзя самим уходить из международных организаций. Это очень важно. Рано или поздно это всё закончится. С третьей стороны, если международные организации таким образом реагируют на нашу страну, надо свои интересы ставить во главу угла», — приводит слова Фетисова «КП Спорт».