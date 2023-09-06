Рожденный во Франции защитник «Динамо» прокомментировал дебют в КХЛ

«Получилась хорошая игра. Был очень рад снова всех увидеть. Хорошо сыграли, много забили, но удаления в конце чуть-чуть подвели. Будем исправлять этот момент. Что произошло в конце матча с двумя большими штрафами? Думаю, что в начале игры, когда счёт ещё был равным, все в команде чувствовали ответственность. А потом повелись на провокации, из-за чего и заработали все эти удаления.



Насколько сложно меньше чем за сутки переключаться с КХЛ на МХЛ? Немного другие скорости, мне надо перестраиваться. При этом нужно выкладываться на полную, не думая, что здесь можно всего легко добиться. В МХЛ тоже довольно сильная лига, в которой надо стараться.



Чувствую ли, что даже партнёры теперь смотрят на нас с Римашевским как на игроков из КХЛ? Да, перед игрой как раз с ним говорили об этом. То, что есть небольшой мандраж, потому что возросла ответственность. Перед дебютным матчем в КХЛ мандраж был именно перед первой сменой. Но он был не сильным, потому что все ребята поддерживали и подсказывали. Дебют в КХЛ – лучший из всех возможных подарков на 18-летие? Да (смеётся). Почему играл в решётке, хотя по регламенту мог её уже снять? А у меня капа ещё не готова.



Связывает ли меня до сих пор что-нибудь с Францией? Думаю, что уже ничего. На самом деле, там я никогда и не жил толком, всегда жил в России и в четыре года пошёл в школу «Динамо». Там я просто родился», — сказал Паталаха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.