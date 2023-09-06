Нападающий «Металлурга» назвал команду, которой никак не может забить в КХЛ

Нападающий «Металлурга» Карпов назвал команду, которой никак не может забить в КХЛ
Нападающий «Металлурга» Максим Карпов в беседе с «Матч ТВ» назвал команду, которой никак не может забросить в КХЛ, даже бросая по пустым воротам.
Карпов выступает за «Металлург» с 2020 года, в нынешнем сезоне он является одним из ассистентов капитана команды.
— Так получается, что никак не могу забить ни на выезде, ни дома уфимскому «Салавату Юлаеву». Были моменты. Даже бросал в пустые ворота, но никак не попаду.
— Есть ощущение, что хоккей в последнее время меняется в сторону короткого паса, более техничной игры. Так ли это? Пример того же «Торпедо» перед глазами.
— Я думаю, это отдельные вспышки. Считаю, что хоккей не меняется, хотя каждый год об этом говорят. Может быть, он становится быстрее. Получается, в то время, когда я начинал, ребята были не такие техничные? Да нет же. И тогда были очень серьезные хоккеисты — с руками, с головой. Единственное — соглашусь насчет скорости игры, — сказал Карпов «Матч ТВ».