Нападающий «Металлурга» назвал команду, которой никак не может забить в КХЛ

Нападающий «Металлурга» Максим Карпов в беседе с «Матч ТВ» назвал команду, которой никак не может забросить в КХЛ, даже бросая по пустым воротам.

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Карпов выступает за «Металлург» с 2020 года, в нынешнем сезоне он является одним из ассистентов капитана команды.

— Так получается, что никак не могу забить ни на выезде, ни дома уфимскому «Салавату Юлаеву». Были моменты. Даже бросал в пустые ворота, но никак не попаду.

— Есть ощущение, что хоккей в последнее время меняется в сторону короткого паса, более техничной игры. Так ли это? Пример того же «Торпедо» перед глазами.