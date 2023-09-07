КХЛ оштрафовала Ротенберга

КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга за критику судей после игры с «Торпедо».
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.
СКА под руководством тренера Романа Ротенберга проиграл «Торпедо» со счетом 3:4 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
После матча Ротенберг заявил: «Судьи не посчитали игроков – грубейшая ошибка в ключевом моменте! Даже в детском хоккее такого не видел».
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Ротенберг оштрафован КХЛ за критику судей после матча с «Торпедо» (Алексей Шевченко)