Канадский новичок «Лады» оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки

Канадский новичок клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада» Трой Джозефс считает, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает Sport24.

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«Овечкин — лучший русский хоккеист в истории. Он имеет все шансы побить самый недосягаемый рекорд Гретцки. Сидни Кросби и Овечкин навсегда останутся в истории НХЛ и всего хоккея», — сказал Джозефс.

На счету Овечкина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.