Экс-арбитр Плющев раскритиковал судей КХЛ

«Арбитры в этом сезоне КХЛ слишком много ошибаются, пропускают удары клюшкой в лицо» — Плющев
Арбитры в этом сезоне КХЛ допускают слишком много ляпов, упускают удары клюшкой в лицо и толчки в спину, за которые нужно давать игроку штрафное время, сказал «Матч ТВ» бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев.
В среду петербургский СКА проиграл нижегородскому «Торпедо» со счетом 3:4 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что арбитры допустили ошибку, когда в конце игры у соперника на льду было пять человек, хоть должно было быть четыре.
— Не думаю, что в этом сезоне будет что то из ряда вон выходящее в плане результатов команд. Из ряда вон выходящее, наверное, будет в судействе. Слишком много ляпов было уже, они видны невооруженным глазом. И фолы пропускаются, хотя арбитры стоят в зоне досягаемости этого нарушения. И ляп в Нижнем Новгороде, когда у хозяев на площадке было пять человек, когда должны были в тот момент играть вчетвером. Пока арбитры судят в этом сезоне не очень спокойно.
Надо просто судить по букве закона и ничего не придумывать, не надо считать, сколько удалил у тех, сколько — у этих. Нарушил человек — удаляй его и не выдумывай. Ну как можно пропускать удары клюшкой в лицо, толчки в спину? Причем одним дают штраф за это, другим не дают. Поэтому и у игроков возникает нервозность, начинают сводить счеты, бегать друг за другом. Какое то шапито на площадке бывает, — сказал Плющев «Матч ТВ».
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