Экс-арбитр Плющев раскритиковал судей КХЛ

— Не думаю, что в этом сезоне будет что то из ряда вон выходящее в плане результатов команд. Из ряда вон выходящее, наверное, будет в судействе. Слишком много ляпов было уже, они видны невооруженным глазом. И фолы пропускаются, хотя арбитры стоят в зоне досягаемости этого нарушения. И ляп в Нижнем Новгороде, когда у хозяев на площадке было пять человек, когда должны были в тот момент играть вчетвером. Пока арбитры судят в этом сезоне не очень спокойно.



Надо просто судить по букве закона и ничего не придумывать, не надо считать, сколько удалил у тех, сколько — у этих. Нарушил человек — удаляй его и не выдумывай. Ну как можно пропускать удары клюшкой в лицо, толчки в спину? Причем одним дают штраф за это, другим не дают. Поэтому и у игроков возникает нервозность, начинают сводить счеты, бегать друг за другом. Какое то шапито на площадке бывает, — сказал Плющев «Матч ТВ».