СКА в полном составе возложил цветы к мемориалу в память о ярославском «Локомотиве»

— Каждый раз, когда мы бываем в Ярославле, обязательно отдаем дань памяти ребятам из того «Локомотива», который навсегда остался в наших сердцах.Так совпало, что в этом сезоне мы оказались в городе на Волге в печальную годовщину ужасной катастрофы. Первым делом всей командой поехали в аэропорт Туношна, чтобы возложить цветы к мемориалу в память о «Локомотиве». Эмоционально непростой, но очень важный для всех нас момент.Мы всегда будем помнить вас, ребята! Верю, что на небесах вы играете в хоккей. Вечная память! — написал Ротенберг в Telegram канале.