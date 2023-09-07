СКА в полном составе возложил цветы к мемориалу в память о ярославском «Локомотиве» в годовщину трагедии
Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что петербургская команда в четверг полном составе возложила цветы к мемориалу в память о ярославском «Локомотиве».
Ровно 12 лет назад, 7 сентября, в авиакатастрофе погиб основной состав ярославского клуба. Трагедия случилась при вылете на матч открытия сезона в Минск.
— Каждый раз, когда мы бываем в Ярославле, обязательно отдаем дань памяти ребятам из того «Локомотива», который навсегда остался в наших сердцах.Так совпало, что в этом сезоне мы оказались в городе на Волге в печальную годовщину ужасной катастрофы. Первым делом всей командой поехали в аэропорт Туношна, чтобы возложить цветы к мемориалу в память о «Локомотиве». Эмоционально непростой, но очень важный для всех нас момент.Мы всегда будем помнить вас, ребята! Верю, что на небесах вы играете в хоккей. Вечная память! — написал Ротенберг в Telegram канале.
Также цветы к мемориалу ранее в четверг возложили футболисты ярославского «Шинника».