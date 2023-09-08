Хоккеист Щитов жестко раскритиковал ХК «Витязь»

«На меня «Витязь» не производит абсолютно никакого впечатления. Смотрел трансляции их матчей, и мне абсолютно не понравилось, что на команду практически не ходят болельщики. Как-то не впечатляет это абсолютно. При Буцаеве команда играла лучше в прошлом сезоне», — цитирует Щитова «РБ Спорт».