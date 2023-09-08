Канадский хоккеист сказал, что очарован болельщиками «Сибири»

«Игра получилась весёлой. Мне очень понравилась арена, здесь очень комфортно играть. Я очарован фанатами. Болельщики «Сибири» определённо являются самыми громкими в моей карьере. Атмосфера на арене потрясающая, люди придают тебе огромное количество энергии. Я в полном восторге.



Сегодня у нас были и броски, и добивания. Хоккей — такая игра, в которой нужно забивать. Но мне, несмотря на счёт 0:0, не было скучно. Игра получилась интересной, с обоюдоострыми моментами. Мне нравится в КХЛ. Бек и Мёрфи во многом мне помогли. Партнёры по команде у меня отличные, я наслаждаюсь каждой секундой, проведённой здесь», — цитирует Андреоффа «РБ Спорт».