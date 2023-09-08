Хоккеист Прохоркин раскритиковал «Сибирь‑Арену»

Форвард «Сибири» Николай Прохоркин заявил «Матч ТВ», что слабая результативность в первой игре сезона на «Сибирь Арене» связана в первую очередь с качеством льда.

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В четверг «Сибирь» в первом официальном матче на новой «Сибирь Арене» обыграла «Барыс» по буллитам — 1:0. В основное время и в овертайме счет открыт не был. Решающий буллит реализовал форвард хозяев Тэйлор Бек. Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский, что в течение первого года на арене могут быть проблемы со льдом.

— Как вам новая «Сибирь Арена»?

— Одно дело — сидеть на трибунах и смотреть хоккей. Другое — самим играть в хоккей. Лед здесь просто ужаснейший. На такой площадке трудно давать результат. Вы сами видели: два нуля — что с нашей, что с их стороны.

— Это общая проблема лиги? Все жалуются на лед.

— Я не знаю, в чем прикол. Но все жалуются. Мне кажется, старт чемпионата КХЛ можно спокойно переносить на месяц вперед — в сентябре еще во многих городах жарко. А в Новосибирске — я не знаю, в чем проблема. И два нуля на табло сегодня были не просто так.