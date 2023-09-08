Канадский хоккеист КХЛ ответил на вопрос о получении российского гражданства

«Мы еще не обсуждали этот вопрос. Сейчас я нахожусь в стадии изучения языка и культуры. Если мне в будущем предложат длинный контракт и у меня все будет складываться в КХЛ, то над этим вопросом определенно стоит задуматься. На данный момент таких мыслей нет», — заявил Хэмилтон.