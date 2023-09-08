Канадский хоккеист рассказал о реакции своей семьи на решение играть в России

«Перед подписанием контракта агент дал мне номера ребят из КХЛ, и они рассказывали мне только положительные вещи. Просто собрал всю информацию, сел вместе с семьей и объяснил, что КХЛ — это новый вызов. Я здесь для того, чтобы играть в хоккей. Я абсолютно не политик. Хочу просто играть в России, наслаждаться здешней культурой и полными аренами», — сказал Хэмилтон.