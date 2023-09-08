В КХЛ рассказали, как проходил процесс выбора талисмана лиги

«Когда прорабатывали идею создания талисмана, то поняли, что нам предстоит очень сложная задача – выбрать какое-то существо, которое визуально всем знакомо и психологически понятно. Талисман должен вызывать исключительно положительные эмоции, то есть ни в коем случае не пугать. Конечно же, должна быть связь с хоккеем – зимним видом спорта. Нам очень нравится отрисованный «цифровой» Крут – получились добрые и задорные глаза, забавная грушевидная голова. По фигуре долго совещались – он должен быть и спортивный, и в то же время чуть пухленький и мягкий», – приводит слова Доброхвалова пресс-служба КХЛ.