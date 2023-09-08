«Витязь» сообщил о гибели в зоне СВО тренера хоккейной школы. Чемпионат округа Подольск назовут в его честь
Детский тренер подольской хоккейной школы погиб в зоне СВО.
«Безмерная утрата – в зоне проведения специальной военной операции погиб детский тренер подольской хоккейной школы Дмитрий Тараев. Приносим свои соболезнования семье и родным!
Светлая память о мужестве и добром характере нашего товарища будет жить в сердцах всегда.
Ежегодный Открытый чемпионат Городского округа Подольск будет носить его имя, команды проведут сезон в траурных повязках», – говорится в заявлении «Витязя».
«Витязь» сообщил о гибели в зоне СВО тренера хоккейной школы. Чемпионат округа Подольск назовут в его честь
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