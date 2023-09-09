«Динамо» разгромило «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Московское «Динамо» на своей арене разгромило «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). ОБ этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:0. Никита Гусев и Джордан Уил отметились заброшенными шайбами во втором периоде, а Эрик О'Делл и Максим Джиошвили поразили ворота соперников в третьей двадцатиминутке.

Далее «Динамо» примет дома «Барыс» 11 сентября. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. «Сочи» в этот же день сыграет на выезде с «Локомотивом». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Москве.