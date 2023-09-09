Игравший в НХЛ россиянин объяснил возвращение на родину

«Я хотел вернуться домой, ведь я сам россиянин, из этой страны. Не могу себя в США видеть на постоянной основе. Я занимался любимым делом, а здесь мне все ближе и роднее. Здесь моя родная земля», — заявил хоккеист, подчеркнув, что в США выполнял работу.