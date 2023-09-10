Хоккеист Джозефс: Малкин не стал бы великим без Кросби

«Без Малкина Кросби был бы не тем хоккеистом, которого мы знаем сейчас, а Малкин не стал бы таким великим без Кросби. Похожая ситуация сейчас в «Эдмонтоне», где так же сравнивают Макдэвида и Драйзайтля. Вообще, Кросби ведет свое противостояние с Овечкиным, их больше сравнивают по величию, – сказал Джозефс.