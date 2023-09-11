Стяг с номером покойного Родиона Амирова подняли под своды «Уфа-Арены»

Стяг с номером хоккеиста был поднят под своды стадиона перед встречей Фонбет Чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург» . 27-й номер, под которым играл Родион, официально вывели из обращения.

На драфте НХЛ 2020 года Амиров был выбран клубом «Торонто» под общим 15-м номером. Хоккеист долгое время боролся с опухолью головного мозга. Впервые о болезни игрока стало известно в феврале 2022 года. С тех пор Амиров проходил лечение, ему помогали «Салават» и «Торонто Мэйпл Лифс».