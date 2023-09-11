Хоккеист Рейдеборн рассказал об уходе из ЦСКА

«Я подписал контракт ещё до того, как всё началось. Это было действительно так. Я знаю, что многие считают это неправильным решением. Но сменить клуб было не так-то просто. Например, после плей-офф 2022 года все варианты рухнули. Я рад, что с «Берном» всё получилось», — приводит слова Рейдеборна Blick.