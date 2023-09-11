Третьяк рассказал, что ему предлагали рекламировать пиво и водку

«От любви до ненависти один шаг. Поэтому известность – это еще и большая ответственность.



Если человек именитый, к нему особое отношение и повышенное внимание. Он должен быть примером для молодежи, пропагандировать здоровый образ жизни.



Сколько раз мне предлагали рекламировать пиво и водку, но как это возможно, ведь я был самым трезвым хоккеистом, – с улыбкой сказал экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА, а ныне президент ФХР Владислав Третьяк.