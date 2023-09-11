Тардиф ответил, когда будут определены новые санкции по делу Федотова

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал, когда станет известно о новых санкциях по делу голкипера московского ЦСКА Ивана Федотова. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Дисциплинарная коллегия решит, какие будут санкции. Когда? Время еще не определено. Это будет решаться независимым дисциплинарным советом. Думаю, скоро все определится», — сказал Тардиф.

4 августа IIHF наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон из-за нарушения контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Также, согласно решению, голкипер команды Федотов не может выступать в Континентальной хоккейной лиге до 31 декабря 2023 года. 27 августа ФХР разрешила Федотову играть с 1 января 2024 года.