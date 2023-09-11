Стала известна зарплата экс-нападающего НХЛ в «Ак Барсе»

Нападающий «Ак Барса» Евгений Свечников заработает 115 миллионов рублей за два года в казанском клубе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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По информации источника, российский форвард заработает за первый сезон 40 миллионов, а в сезона-2022/2025 — 75 миллионов.

11 августа Свечников стал игроком «Ак Барса», подписав контракт на два года.