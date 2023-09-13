Гол и две передачи Гусева помогли «Динамо» одолеть ЦСКА в московском дерби

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал «Динамо». Встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 4:1.

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На пятой минуте первого периода Никита Гусев с передач Джордана Уила и Бреннана Менелла открыл счёт в матче.

На 12-й минуте второго периода Андрей Светлаков с передач Никиты Нестерова и Михаила Григоренко восстановил равенство в счёте. За четыре секунды до конца периода Дмитрий Рашевский с передач Никиты Гусева и Эрика О'Делла вновь вывел «Динамо» вперёд.