«Доминик Гашек постоянно говорит о русских спортсменах? Никак не отношусь, пусть выступает, пусть говорит, что думает. Это его право, ему никто не запрещает говорить. То, что он говорит — его дело.



Гашек — второй бог хоккея в Чехии после Ягра? Сто процентов», — сказал Сафин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.