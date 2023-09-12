«Авангард» пригласил пассажиров рейса, совершившего аварийную посадку, на два домашних матча
Омский «Авангард» пригласил пассажиров авиарейса, совершившего аварийную посадку в Новосибирской области, на два ближайших домашних матча команды.
Утром во вторник стало известно, что рейс «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в Новосибирской области. По данным местного МЧС, все 159 человек на борту эвакуированы, никто не пострадал.
— Сегодня утром рейс «Уральских авиалиний», направлявшийся в Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области. На борту находилось 159 человек, большая часть — наши земляки, все они живы.
Профессионализм и мастерство экипажа позволили предотвратить страшную трагедию. «Авангард» — это Омск, мы все одна большая семья — и хотим поддержать пассажиров и экипаж рейса, приглашаем вас на ближайшие домашние матчи на G Drive Арене — 14 и 16 сентября. Позвоните нам в колл центр или напишите. Ждем вас! — говорится в сообщении пресс службы «Авангарда».
14 сентября «Авангард» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ примет «Адмирал», 16 сентября — нижнекамский «Нефтехимик». Омичи занимают 4 е место в таблице Восточной конференции, набрав 6 очков в четырех стартовых встречах.