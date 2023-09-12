«Авангард» пригласил пассажиров рейса, совершившего аварийную посадку, на два домашних матча

— Сегодня утром рейс «Уральских авиалиний», направлявшийся в Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области. На борту находилось 159 человек, большая часть — наши земляки, все они живы.



Профессионализм и мастерство экипажа позволили предотвратить страшную трагедию. «Авангард» — это Омск, мы все одна большая семья — и хотим поддержать пассажиров и экипаж рейса, приглашаем вас на ближайшие домашние матчи на G Drive Арене — 14 и 16 сентября. Позвоните нам в колл центр или напишите. Ждем вас! — говорится в сообщении пресс службы «Авангарда».