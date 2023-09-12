МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Академию спорта "Динамо" в Петровском парке.

"Хороший комплекс построили в Петровском парке, родном месте для спортивного общества "Динамо". Сегодня мы открываем еще один первоклассный спортивный объект - Академию спорта", - сказал Собянин. По словам мэра, это спортивный манеж для всесезонных занятий физической культурой и спортом. По своим масштабам он стоит в одном ряду с крупнейшими спортивными сооружениями Москвы, построенными в последние годы.

Собянин пообщался с детьми, которые занимаются хоккеем и футболом на базе Академии спорта, и пожелал им стать чемпионами.

Строительство многофункционального спортивно-тренировочного комплекса - Академии спорта "Динамо" по адресу: улица Юрия Никулина, дом 3 было начато в июне 2021 года и завершено в марте 2023 года. Финансирование работ осуществлялось за счет внебюджетных средств. Инвестиции в реализацию проекта составили 5,6 млрд рублей.

Здание спорткомплекса возведено на земельном участке 4 га в рамках комплексной реконструкции Центрального стадиона "Динамо" им. Льва Яшина. Выполнено по индивидуальному проекту - в форме песочных часов, включает две секции, объединенные центральным атриумом.