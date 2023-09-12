КХЛ перенесла три матча московского «Динамо» на другие даты

«В связи с обращением ООО «ВТБ-Арена» и ХК «Динамо» Москва о занятости арены 22 октября КХЛ приняла решение о переносе двух матчей регулярного чемпионата:



— матч № 238 «Динамо» Москва – «Лада» с 22 на 23 октября 2023 года; — матч №248 «Северсталь» – «Лада» с 24 на 25 октября 2023 года.



Также в связи с обращением АНО «Единая баскетбольная лига» о проведении ежегодного Матча всех Звёзд с 16 по 18 февраля 2024 года на «ВТБ-Арене» КХЛ приняла решение о переносе двух матчей регулярного чемпионата:



— матч № 249 «Витязь» – «Динамо» Москва с 24 октября 2023 года на 17 февраля 2024 года; — матч № 736 «Динамо» Москва – «Витязь» с 17 февраля 2024 года на 24 октября 2023 года», — сказано в сообщении пресс-службы лиги.