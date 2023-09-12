Ротенберг объяснил поражение от «Спартака» в КХЛ неоптимальной формой лидеров
Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от московского «Спартака» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ заявил, что некоторые ведущие игроки не набрали оптимальную форму.
Встреча в Санкт Петербурге завершилась со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу гостей, СКА проиграл третий матч подряд.
— Тяжело пока, у нас многие ребята вернулись после длительных травм, первая игра для них. Пошли на риск, включили их в состав, чтобы набирали форму. У нас впереди длинный сезон.
Конечно, мы все ошибки разберем, нам нужно выиграть следующую игру, нам есть над чем работать. Поздравляю соперника с победой.
— Почему нельзя было играть в первом и втором периоде так же, как в третьем?
— Много факторов. Где то наложилось то, что нам пришлось поездить — было четыре гостевые игры. Где то нужно было себя заставить через работу… Многим ребятам трудно после травм, им тяжело войти в игровой тонус, они наши лидеры, мы будем ставить их в состав, чтобы они набирали форму, — сказал Ротенберг в эфире канала KHL Prime.
СКА с четырьмя очками располагается на девятой строчке в таблице Западной конференции КХЛ.
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