Овечкин похвалил НХЛ за отношение к отказу россиян участвовать ЛГБТ-акциях

Хоккеист Овечкин похвалил НХЛ за то, что лига не поддается политическому давлению
Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин похвалил Национальную хоккейную лигу (НХЛ) за то, что она не стала наказывать российских игроков за отказ надевать свитера с радужной символикой в поддержку ЛГБТ на предматчевых разминках. Своим мнением он поделился с «Известиями».
«Ну а что здесь говорить? Молодцы. Везде бы так было. Как долго НХЛ продержится? Я не знаю. Это вопрос не ко мне», — заявил Овечкин.
В минувшем сезоне первым, кто отказался поддерживать такую акцию, был игрок «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов. Россиянин не стал надевать радужное джерси из-за приверженности православию. После этого ряд клубов НХЛ, в которых есть российские игроки, отказались от проведения подобной акции.
Также отказывались от участия в акции некоторые хоккеисты «Флориды Пантерз» и «Сан-Хосе Шаркс», которые не являются россиянами.
В июне Национальная хоккейная лига отказалась от обязательного использования командами свитеров с радужной символикой в поддержку ЛГБТ на предматчевых разминках. При этом акции в поддержку ЛГБТ-сообщества будут проводиться и впредь, а радужные свитера сохранятся в продаже.