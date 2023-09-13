Овечкин похвалил НХЛ за отношение к отказу россиян участвовать ЛГБТ-акциях

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин похвалил Национальную хоккейную лигу (НХЛ) за то, что она не стала наказывать российских игроков за отказ надевать свитера с радужной символикой в поддержку ЛГБТ на предматчевых разминках. Своим мнением он поделился с «Известиями».

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«Ну а что здесь говорить? Молодцы. Везде бы так было. Как долго НХЛ продержится? Я не знаю. Это вопрос не ко мне», — заявил Овечкин.

В минувшем сезоне первым, кто отказался поддерживать такую акцию, был игрок «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов. Россиянин не стал надевать радужное джерси из-за приверженности православию. После этого ряд клубов НХЛ, в которых есть российские игроки, отказались от проведения подобной акции.

Также отказывались от участия в акции некоторые хоккеисты «Флориды Пантерз» и «Сан-Хосе Шаркс», которые не являются россиянами.