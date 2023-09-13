Экс-хоккеист «Спартака» объяснил, в каком случае Ротенберга могут уволить из СКА

«Могут ли убрать Ротенберга? Хоккей непредсказуем, все может быть. Думаю, что у него большой кредит доверия, раз ему дали контракт на пять лет. Тут команда либо не должна попасть в плей-офф, либо зайти туда с седьмого или восьмого места и никуда дальше не пройти. Думаю, только так. Но пока рано делать выводы, сезон длинный», — сказал Щитов.