Экс-хоккеист «Спартака» объяснил, в каком случае Ротенберга могут уволить из СКА
Экс-хоккеист московского «Спартака» Никита Щитов рассказал, в каком случае могут уволить Романа Ротенбурга с поста главного тренера петербургского СКА. Своим мнением он поделился с Legalbet.
«Могут ли убрать Ротенберга? Хоккей непредсказуем, все может быть. Думаю, что у него большой кредит доверия, раз ему дали контракт на пять лет. Тут команда либо не должна попасть в плей-офф, либо зайти туда с седьмого или восьмого места и никуда дальше не пройти. Думаю, только так. Но пока рано делать выводы, сезон длинный», — сказал Щитов.
12 сентября подопечные Ротенберга в Санкт-Петербурге потерпели поражение от «Спартака» (0:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которое стало для армейского клуба третьим подряд в текущем сезоне.
После пяти матчей в регулярном чемпионате СКА с четырьмя очками занимает девятое место Западной конференции. 15 сентября армейцы на домашнем льду примут московское «Динамо». Эта игра начнется в 19:00 мск.