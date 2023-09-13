Нападающий Тарасов подписал контракт с «Куньлунем»

В прошлом сезоне-2022/2023 КХЛ Тарасов выступал за «Ак Барс» и «Автомобилист». Форвард начинал сезон в составе казанского клуба, за который провёл 11 матчей, забив один гол с показателем полезности «+1». Далее Тарасов перешёл в екатеринбургский клуб по ходу сезона, за который сыграл 21 матч, набрав шесть очков — забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи с показателем полезности «-3».