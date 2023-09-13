Тренер Курдин призвал исключить вратаря Гашека из Зала славы в Торонто

«НХЛ в свое время ввела Гашека в Зал хоккейной славы в Торонто. Так вот, на месте лиги я бы сейчас Гашека оттуда показательно выкинул. Потому что члены Зала славы должны отличаться образцовым поведением. Урод полный! НХЛ дала ему всё — деньги, славу. А он их обгаживает. Вот такой дерьмовый человек», — сказал Курдин.