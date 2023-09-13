Тренер Курдин призвал исключить вратаря Гашека из Зала славы в Торонто
Геннадий Курдин, первый тренер хоккеистов Никиты Гусева и Никиты Кучерова, призвал исключить знаменитого в прошлом вратаря Доминика Гашека из Зала Славы в Торонто. Слова Курдина передает «Матч ТВ».
«НХЛ в свое время ввела Гашека в Зал хоккейной славы в Торонто. Так вот, на месте лиги я бы сейчас Гашека оттуда показательно выкинул. Потому что члены Зала славы должны отличаться образцовым поведением. Урод полный! НХЛ дала ему всё — деньги, славу. А он их обгаживает. Вот такой дерьмовый человек», — сказал Курдин.
Гашек выступал в России за московский «Спартак». Этот клуб стал последним в карьере вратаря. Помимо чешских клубов, он играл в НХЛ за «Чикаго Блэкхокс», «Баффало Сейбрз», «Детройт Ред Уингз» и «Оттаву Сенаторз».
Гашек не раз подвергал критике чешское правительство за то, что оно на законодательном уровне не ввело запрет на выступление местных спортсменов на турнирах в России. Издание Zprávy Aktuálně заявляло, что экс-хоккеист выступит в Европарламенте и потребует отстранить представителей России и Белоруссии от любых стартов.