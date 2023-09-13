Канадский нападающий ХК «Динамо» признался в любви к Москве

«Я влюблён в Москву. Здесь есть всё для комфортной жизни. Много мест, где можно погулять и насладиться городом. Моя жена и ребёнок в восторге. Мы любим Красную площадь и окрестности. Очень крутое, историческое место и одна из главных достопримечательностей в мире. Мы любим Петровский парк.



Мы второй год в Москве и хотим ещё больше узнавать о ней. Мне, кстати, нравится русская баня. Есть отличный банный комплекс в Московской области, где можно расслабиться, восстановиться и отлично провести время», — сказал Уил в интервью Legalbet.