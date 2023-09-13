В ИИХФ назвали дальнейшие шаги организации по ситуации с Федотовым

«Что касается апелляции и других нарушений, то мы хотим иметь полную картину по ситуации. Мы ждем уведомления от дисциплинарного совета, который и задает темп в этом вопросе. IIHF не хочет что-то делать буквально на ура. IIHF полностью намерена защищать фундаментальные правила, связанные с уважением контракта и соблюдением трансферного регламента», — сказал Тардиф.