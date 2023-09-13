В ИИХФ назвали дальнейшие шаги организации по ситуации с Федотовым

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что организация не форсирует события по поводу ситуации с голкипером ЦСКА Иваном Федотовым. Его слова передает ТАСС.
«Что касается апелляции и других нарушений, то мы хотим иметь полную картину по ситуации. Мы ждем уведомления от дисциплинарного совета, который и задает темп в этом вопросе. IIHF не хочет что-то делать буквально на ура. IIHF полностью намерена защищать фундаментальные правила, связанные с уважением контракта и соблюдением трансферного регламента», — сказал Тардиф.
4 августа Международная федерация хоккея (IIHF) наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон из-за нарушения контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Также, согласно решению, голкипер команды Федотов не может выступать в Континентальной хоккейной лиге до 31 декабря 2023 года. 27 августа ФХР разрешила Федотову играть с 1 января 2024 года. Однако эти запреты не помешали ЦСКА выпустить Федотова на лед в матчах регулярного чемпионата КХЛ.
ЦСКА после пяти сыгранных матчей располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе пять очков.