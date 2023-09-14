Нападающий «Авангарда» Буше внесен в список травмированных

Американский нападающий омского «Авангарда» Рид Буше внесен в список травмированных, сообщает пресс служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Буше получил повреждение в первом периоде домашнего матча регулярного сезона КХЛ с хабаровским «Амуром» (1:5) в понедельник.

В текущем сезоне 30 летний форвард провел три матча «регулярки», в которых набрал 2 очка (1 шайба+1 результативная передача).

Также в список травмированных «Авангарда» включены Иван Николишин, Валентин Пьянов и Семен Чистяков.