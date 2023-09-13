НХЛ планирует провести Кубок мира 2025 года в новом формате

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков лиги (NHLPA) намерены изменить формат розыгрыша Кубка мира в 2025 году, сообщил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

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Он не уточнил, какие идеи рассматривает лига, отметив лишь, что это не будет «типичный» Кубок мира, в котором участвуют восемь команд, распределенные на две группы.

— Мы сфокусированы на альтернативном варианте турнира, который будет отражать уникальную интернациональность нашего вида спорта. Именно в этом направлении мы сотрудничаем с NHLPA, чтобы разработать что то, что сможем включить в календарь на февраль 2025 года, — приводит слова Дэйли Ассошиэйтед Пресс.

Игроки НХЛ не выступали на Олимпиаде 2022 года в Пекине, переговоры об участии энхаэловцев в Играх 2026 в Италии ведутся.

— Мы надеемся реализовать регулярный сценарий, согласно которому игроки выступят на Кубке мира в 2028 году, Олимпийских играх в 2030 м, Кубке мира в 2032 м, Олимпиаде 2034, — сказал Дэйли.