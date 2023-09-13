ЦСКА выдал худший старт в КХЛ с сезона-2010/2011

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал «Динамо». Встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 4:1.

Армейцы выдали худший старт в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2010/2011. В этом розыгрыше подопечные Сергея Фёдорова одержали две победы в шести матчах — с «Адмиралом» (4:1) и с «Нефтехимиком» (5:1). При этом, армейцы проиграли «Ак Барсу» (2:5), «Металлургу» (2:4), «Куньлуню» (2:3 ОТ) и московскому «Динамо» (4:1).