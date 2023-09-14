Российский игрок НХЛ ответил на вопрос о получении гражданства США

"Это хорошая тема на самом деле, потому что я столько налогов уже отдал, будут у меня когда-нибудь привилегии какие-нибудь? Потому что я плачу налоги и ничего не получаю от этого. Если подумать, у меня налоги 40% почти. Из моих почти $8,5 млн", - заявил Сергачев.