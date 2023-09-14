Российский игрок НХЛ ответил на вопрос о получении гражданства США
Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Михаил Сергачев ответил на вопрос, собирается ли получать американское гражданство. Его слова приводит Forbes.
"Это хорошая тема на самом деле, потому что я столько налогов уже отдал, будут у меня когда-нибудь привилегии какие-нибудь? Потому что я плачу налоги и ничего не получаю от этого. Если подумать, у меня налоги 40% почти. Из моих почти $8,5 млн", - заявил Сергачев.
Сергачев является двукратным обладателем Кубка Стэнли. Он выступает за "Тампу" с сезона-2017/2018. В завершившемся сезоне НХЛ российский защитник принял участие в 79 матчах, в которых ему удалось забросить 10 шайб и сделать 54 результативные передачи.
Он провел сезон-2014/15 в МХЛ в составе "Ирбиса", после чего осенью 2015 года уехал в Канаду, где начал выступать в составе команды хоккейной лиги Онтарио — "Уинсор Спитфайрз". 1 июля 2016 года хоккеист подписал с "Монреалем" трехлетний контракт новичка и дебютировал в НХЛ. 13 октября 2016 года в матче против "Баффало Сэйбрз". Сергачев стал самым молодым защитником в истории "Монреаля", когда-либо игравшим за клуб.