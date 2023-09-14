Гашек призвал НХЛ платить Украине за выступление россиян

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек вновь высказался о выступлении россиян в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

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Гашек заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин представляет в лиге свою страну, и назвал его рекламой России.

«Ну, а НХЛ, позволяя Овечкину и другим российским хоккеистам выступать, делает рекламу этой страны. За каждый сезон такой российской рекламы НХЛ обязана платить по два-четыре миллиарда долларов Украине», — заключил он.

Ранее Овечкин оценил критические заявления Гашека о россиянах в НХЛ. Нападающий поделился, что его не сильно интересуют слова чеха.

«Клубы НХЛ выбирают игроков по навыкам и способностям, а не по национальности», — отметил форвард.