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Российский хоккеист «Тампы» задумался об американском паспорте из‑за высоких налогов для нерезидентов

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев допустил, что может получить американский спорт.

Российский хоккеист «Тампы» задумался об американском паспорте
© Матч ТВ

— Паспорт у тебя российский?

— Паспорт у меня российский.

— Не думаешь американский получать?

— Это хорошая тема на самом деле, потому что я столько налогов уже отдал, будут у меня когда нибудь привилегии какие нибудь? Потому что я плачу налоги и ничего не получаю от этого. Если подумать, у меня налоги 40% почти. Из моих почти $8,5 млн.

— Стал американцем?

— Нет! Американцем точно не стал, такой же русский, и сын у меня русский, и жена русская.

Если сесть подумать, порассуждать, откуда я пришел и куда пришел, есть какой то шок. Но у меня долгое время синдром самозванца. Особенно в начале, когда мне было 20 лет. Сейчас этот синдром как то прошел, я прекрасно понимаю, что заслужил, но и где то повезло. Без везения тяжело куда то пробиться. Но прежде всего я заслужил, много работал и вот пришел к этому, — приводит слова Сергачева Forbes.

Сергачев выступает в НХЛ с 2016 года и является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы». На чемпионате мира 2019 хоккеист выиграл бронзовую медаль в составе российской национальной команды.