Российский хоккеист «Тампы» задумался об американском паспорте из‑за высоких налогов для нерезидентов
Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев допустил, что может получить американский спорт.
— Паспорт у тебя российский?
— Паспорт у меня российский.
— Не думаешь американский получать?
— Это хорошая тема на самом деле, потому что я столько налогов уже отдал, будут у меня когда нибудь привилегии какие нибудь? Потому что я плачу налоги и ничего не получаю от этого. Если подумать, у меня налоги 40% почти. Из моих почти $8,5 млн.
— Стал американцем?
— Нет! Американцем точно не стал, такой же русский, и сын у меня русский, и жена русская.
Если сесть подумать, порассуждать, откуда я пришел и куда пришел, есть какой то шок. Но у меня долгое время синдром самозванца. Особенно в начале, когда мне было 20 лет. Сейчас этот синдром как то прошел, я прекрасно понимаю, что заслужил, но и где то повезло. Без везения тяжело куда то пробиться. Но прежде всего я заслужил, много работал и вот пришел к этому, — приводит слова Сергачева Forbes.
Сергачев выступает в НХЛ с 2016 года и является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы». На чемпионате мира 2019 хоккеист выиграл бронзовую медаль в составе российской национальной команды.