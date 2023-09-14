Российский хоккеист «Тампы» задумался об американском паспорте

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев допустил, что может получить американский спорт.

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— Паспорт у тебя российский?

— Паспорт у меня российский.

— Не думаешь американский получать?

— Это хорошая тема на самом деле, потому что я столько налогов уже отдал, будут у меня когда нибудь привилегии какие нибудь? Потому что я плачу налоги и ничего не получаю от этого. Если подумать, у меня налоги 40% почти. Из моих почти $8,5 млн.

— Стал американцем?

— Нет! Американцем точно не стал, такой же русский, и сын у меня русский, и жена русская.

Если сесть подумать, порассуждать, откуда я пришел и куда пришел, есть какой то шок. Но у меня долгое время синдром самозванца. Особенно в начале, когда мне было 20 лет. Сейчас этот синдром как то прошел, я прекрасно понимаю, что заслужил, но и где то повезло. Без везения тяжело куда то пробиться. Но прежде всего я заслужил, много работал и вот пришел к этому, — приводит слова Сергачева Forbes.