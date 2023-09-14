Сергачев жестко высказался о хоккейных тренерах

«Это громко, наверное, будет, но со своей стороны считаю, что 99% тренеров — обманщики. То есть они что-то дают, не понимая что. Типа: «На коленках иди покатайся». А потом думаешь: «А где я на коленках катаюсь в игре?» Такого же не бывает, правда? То есть на одном колене развернулся-повернулся, встал. Детям можно давать, потому что это баланс, координация. Но потом, когда ты 14-летнему это даёшь, ему это не нужно. Здесь [в России] есть целая школа таких. Они в это верят, они это дают. Я не знаю, правда, где потом это используется на льду. Я смотрю на лучших игроков в мире — например, на Никиту Кучерова. Не помню, чтобы он хоть раз на коленях где-то проехал где-то в углу. После того, как забил? Ну он же не Наиль Якупов (смеётся).