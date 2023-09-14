Американский нападающий «Амура» назвал любимый клуб в НХЛ

— Слежу ли я за «Чикаго», который меня задрафтовал, или за «Коламбусом», где сыграл пару матчей? Я родился в Чикаго и всегда был большим фанатом «Блэкхоукс». У меня есть друзья и в этой команде, и в НХЛ.



Конечно, слежу скорее за ними, чем за конкретными командами. Но поскольку я из Чикаго, то «Блэкхоукс» всегда будут занимать особое место в моём сердце, — сказал Бродхёрст «Чемпионату».